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Ситуация в зоне ЧАЭС: озвучены новые данные о радиационном фоне
В понедельник, 13 апреля, в зоне отчуждения продолжались многочисленные пожары, и огонь приближался к объектам ЧАЭС. Но 14 апреля пожар потушен, остались лишь очаги тления.
Как сообщает Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в своем Facebook, пожар выходил к железнодорожной станции Янов, находящейся в 2,2 километрах от ЧАЭС.
Также загорелась травяная подстилка на дамбе водохранилища-охладителя на правом берегу Припяти. Огонь зафиксировали вблизи открытого распределительного устройства Чернобыльской АЭС и площадки временного складирования технологических материалов, где сгорели два хозяйственно-бытовых вагончика.
При этом, по словам старшего начальника смены ЧАЭС Игоря Александрова, по состоянию на 14 апреля к ядерной и радиационной безопасности ЧАЭС замечаний нет. Радиационная обстановка на станции нормальная, значение ниже контрольных уровней.
«Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где, может подъехать пожарная машина — люди», — отметил в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Ранее сообщалось, что дым от пожара на ЧАЭС тянет в сторону столицы.
Фото: Facebook Антона Геращенко.
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