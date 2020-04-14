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Происшествия

Ситуация в зоне ЧАЭС: озвучены новые данные о радиационном фоне

19:28 14 апреля 2020 75
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 13 апреля, в зоне отчуждения продолжались многочисленные пожары, и огонь приближался к объектам ЧАЭС. Но 14 апреля пожар потушен, остались лишь очаги тления.

Как сообщает Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в своем Facebook, пожар выходил к железнодорожной станции Янов, находящейся в 2,2 километрах от ЧАЭС.

Также загорелась травяная подстилка на дамбе водохранилища-охладителя на правом берегу Припяти. Огонь зафиксировали вблизи открытого распределительного устройства Чернобыльской АЭС и площадки временного складирования технологических материалов, где сгорели два хозяйственно-бытовых вагончика.

При этом, по словам старшего начальника смены ЧАЭС Игоря Александрова, по состоянию на 14 апреля к ядерной и радиационной безопасности ЧАЭС замечаний нет. Радиационная обстановка на станции нормальная, значение ниже контрольных уровней.

«Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а там где, может подъехать пожарная машина — люди», — отметил в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что дым от пожара на ЧАЭС тянет в сторону столицы.

Фото: Facebook Антона Геращенко.

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