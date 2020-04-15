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Украина

Есть два сценария: в Минобразования назвали сроки проведения ВНО

19:05 15 апреля 2020 141
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В правительстве задумались о продлении карантина после 24 апреля. Для выпускников школ это означает, что внешнее независимое оценивание сдвинется либо на конец июня, либо на последние числа августа. Об этом сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Пока в Минобразования видят два сценария. Первый предполагает, что до июня карантин уже закончится. В этом случае пробное ВНО проводится в начале июня, а 25 июня начинается основная сессия оценивания.

Если же карантин захватит и летние месяцы, то пробное тестирование состоится в начале августа. В этом случае основное ВНО начнется 25 августа.

Напомним, ранее было объявлено, что для всех учеников школ, кроме 11-классников, учебный год завершится 1 июля. Выпускники 11-х классов получат аттестат о среднем образовании после сдачи ВНО.

Пока в Кабмине нет единого мнения по поводу сроков карантина. Ограничения могут смягчить после 24 апреля, но дату полной отмены карантина пока не называют.

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