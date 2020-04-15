27.09 / 27.45 29.27 / 29.92
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Виннице на Пасху полностью остановят весь общественный транспорт

19:30 15 апреля 2020 109
трамвай
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Виннице по примеру других областных центров ужесточат карантинные меры на Пасху 19 апреля. Будет остановлена работа всего общественного транспорта.

С вечера 18 апреля (с 18.00) в городе прекращают хождение трамваи, троллейбусы, муниципальные автобусы и маршрутки. Транспорт возобновит работу в 11.00 19 апреля. Такое решение приняла городская комиссия.

Напомним, в Днепре, чтобы сократить поездки людей в Пасхальные праздники, транспорт будет работать лишь для пассажиров, едущих на работу (с работы) и подтверждающих этот факт справкой с предприятия.

В Киеве вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей, везущих более трех человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Натали и Саша

"Жених мог переболеть коронавирусом еще в ноябре": шокирующее признание украинки о поездке в Китай

посевная

У Путина возникли проблемы с посевной кампанией: почему это опасно для Украины

Полиция

Во Львове задержаны убийцы пожилой супружеской пары: подробности преступления

Скорая помощь

Ветеран АТО подорвался на гранате возле больницы во Львове

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер