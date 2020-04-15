Украина

В Виннице на Пасху полностью остановят весь общественный транспорт

В Виннице по примеру других областных центров ужесточат карантинные меры на Пасху 19 апреля. Будет остановлена работа всего общественного транспорта.

С вечера 18 апреля (с 18.00) в городе прекращают хождение трамваи, троллейбусы, муниципальные автобусы и маршрутки. Транспорт возобновит работу в 11.00 19 апреля. Такое решение приняла городская комиссия.

Напомним, в Днепре, чтобы сократить поездки людей в Пасхальные праздники, транспорт будет работать лишь для пассажиров, едущих на работу (с работы) и подтверждающих этот факт справкой с предприятия.

В Киеве вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей, везущих более трех человек.

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