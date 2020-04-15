Общество и люди

В Киеве заработала единая «горячая линия» для вопросов о коронавирусе

В столице Мониторинговый центр противодействия распространению коронавирусу открыл единую официальную телефонную линию, с помощью которой киевляне могут задать основные карантинные вопросы, сообщить о нарушениях и получить эмоциональную поддержку.

Как сообщил советник столичного городского головы Владимир Бондаренко, теперь можно звонить на единый многоканальный номер (044)-237−15−71 и выбирать нужное направление из четырех предложенных (при необходимости, могут появиться и другие сервисы):

- когда хотите сообщить о фактах нарушений самоизоляции и обсервации;

- если понадобится эмоциональная поддержка;

- чтобы получить ответы на вопросы, связанные с мерами по сдерживанию распространения коронавируса;

- если к вам уже обращался оператор службы с опросом и появилась дополнительная информация, которой вы хотите поделиться.

Сейчас общение с киевлянами из группы риска осуществляется исключительно через Мониторинговый центр горгосадминистрации. И единственный номер, по которому горожанам звонят представители этого центра, 093−117−15−51.

— К сожалению, есть случаи мошеннических звонков, которые вводят в заблуждение или распространяют недостоверную информацию относительно карантинных мер, — отметил Владимир Бондаренко. — Правоохранители уже расследуют подобные случаи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве заработала виртуальная платформа эмоциональной поддержки горожан. Также сообщалось, что театр имени Ивана Франка из-за карантина покажет спектакли онлайн, а еще можно ходить онлайн в художественный музей.

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