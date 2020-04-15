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Украина

В роддоме на Ивано-Франковщине коронавирусом заразились сразу 14 медиков

20:25 15 апреля 2020 315
калуш
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Прикарпатье в городе Калуше закрыли роддом из-за вспышки коронавируса. Диагноз COVID-19 подтвердился у 14 медиков: у 10 медсестер, троих акушеров-гинекологов и у врача-анестезиолога.

С 14 апреля роддом закрыт, женщин и новорожденных подготовили к выписке и провели контрольный ПЦР-тест. Новых рожениц будут отправлять в областной перинатальный центр в Ивано-Франковске.

По состоянию на 15 апреля в Калуше и Калушском районе подтверждены 49 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего по Ивано-Франковской области заразились 356 человек, больше всего инфицированных в областном центре.

С начала вспышки 27 заболевших скончались. В Ивано-Франковской облгосадминистрации подсчитали, что в большинстве случаев умершие были старше 50 лет, а болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, сахарного диабета, заболеваний почек и легких.

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