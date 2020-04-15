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Спорт

Звезда «Баварии» повеселил сеть «фитнес-упражнениями» с женой (видео)

20:32 15 апреля 2020 197
Филиппе Коутиньо
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Спортсмены, находящиеся на карантине по всему миру, не привыкли сидеть без дела. Многие продолжают тренироваться, кто-то принимает участие в различных челленджах, а некоторые развлекаются, как могут.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо решил показать, как вместе с женой занимается дома фитнесом. Получилось очень «правдоподобно», поскольку в конце видео становится понятно, что футболист и его жена… лежат на полу.

«На карантине… Сила и баланс», — написал под роликом Филиппе.

Отметим, что Коутиньо выступает в Мюнхене на правах аренды, а его контракт принадлежит каталонской «Барселоне». В нынешнем сезоне бразилец провел за «Баварию» во всех турнирах 32 матча, в которых забил 9 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз сняла с себя штаны, стоя на руках.

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