- 21:41 Хроники коронавируса: главные события в мире 15 апреля (обновляется)
- 21:38 Первых "выписавшихся" с обсервации в Одесской области губернатор встречал лично и с подарками: в сети смеются
- 21:32 В Виннице и Николаеве на Пасху полностью остановят весь общественный транспорт
- 21:28 Первой в Харьковской области жертвой коронавируса стала женщина, продававшая свечи в церкви
- 20:54 Пожилые люди, принимающие таблетки для снижения давления, более уязвимы перед коронавирусом — инфекционист
- 20:48 "Пепелище — это не конец": сеть впечатлил снимок радуги над сгоревшим чернобыльским лесом
- 20:46 Том Хэнкс и Рита Уилсон сдали кровь для создания сыворотки от коронавируса
- 20:34 Феномен "Неортодоксальной": как сериалу удалось стать самой обсуждаемой в мире премьерой
- 20:32 Звезда «Баварии» повеселил сеть «фитнес-упражнениями» с женой
- 20:25 В роддоме на Ивано-Франковщине коронавирусом заразились сразу 14 медиков
- 20:14 В Киеве заработала единая «горячая линия» для вопросов о коронавирусе
- 19:56 Ветеран АТО подорвался на гранате возле больницы во Львове
Звезда «Баварии» повеселил сеть «фитнес-упражнениями» с женой (видео)
Спортсмены, находящиеся на карантине по всему миру, не привыкли сидеть без дела. Многие продолжают тренироваться, кто-то принимает участие в различных челленджах, а некоторые развлекаются, как могут.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо решил показать, как вместе с женой занимается дома фитнесом. Получилось очень «правдоподобно», поскольку в конце видео становится понятно, что футболист и его жена… лежат на полу.
«На карантине… Сила и баланс», — написал под роликом Филиппе.
Отметим, что Коутиньо выступает в Мюнхене на правах аренды, а его контракт принадлежит каталонской «Барселоне». В нынешнем сезоне бразилец провел за «Баварию» во всех турнирах 32 матча, в которых забил 9 мячей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз сняла с себя штаны, стоя на руках.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!