Четырехкратная олимпийская чемпионка сняла штаны, стоя на руках: впечатляющее видео

Спорт

Четырехкратная олимпийская и 19-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз впечатлила сеть сложным трюком. 23-летняя спортсменка наглядно продемонстрировала, что даже на карантине пребывает в отличной физической форме: Симона встала на руки и в таком положении, вниз головой, сняла с себя штаны. Причем сделала это настолько легко, как-будто раздевается так каждый день…

За один день видео было просмотрено 1,76 млн раз (всего у американки 3,8 млн подписчиков) и набрало почти полмиллиона лайков.

Отметим, что в августе прошлого года Байлз выполнила на чемпионате США двойное сальто назад с двумя винтами, став первой гимнасткой, кому покорился подобный элемент.

Congrats to Simone Biles!



She is the FIRST person in HISTORY to perform a double-double dismount on a beampic.twitter.com/ukoAE2K7SO — MEFeater Magazine (@mefeater) August 10, 2019

Добавим, что по общему количеству медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира Симона уступает лишь легендарной советской гимнастке Ларисе Латыниной: у американки 30 наград, у нашей соотечественницы — 32.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по футболу Адиль Рами восхитил сеть фокусом с монетами.

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