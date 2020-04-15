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Том Хэнкс и Рита Уилсон сдали кровь для создания сыворотки от коронавируса

20:46 15 апреля 2020 122
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Звезды Голливуда Том Хэнкс и Рита Уилсон сдали свою кровь для исследования, которое должно помочь создать сыворотку для инфицированных коронавирусом. Как уже сообщали «ФАКТЫ», супруги заразились в марте, когда были в Австралии на съемках фильма о жизни и карьере Элвиса Пресли. Тома и Риту госпитализировали.

Когда их состояние улучшилось, их выписали, но велели сидеть в карантине. Только после того, как новые тесты показали, что коронавируса у них больше нет, им разрешили улететь в США. Хэнкс и Уилсон воспользовались частным самолетом.

И вот Рита дала первое после своего выздоровления интервью. Она появилась в эфире популярного шоу американского телеканала CBS This Morning. Ее ведет известная тележурналистка Гэйл Кинг.

Уилсон рассказала, что она и Том с радостью сдали кровь в надежде помочь ученым создать сыворотку. «Нас заверили, что мы полностью здоровы и что наши организмы выработали иммунитет против COVID-19. Это означает, что в нашей крови есть антитела, способные противостоять данному вирусу. Теперь мы ждем результата, нам должны сообщить, помогла наша плазма или нет», — сказала актриса.

Рита также описала свое самочувствие во время болезни. «Сильная усталость, невероятные боли, постоянный дискомфорт. У меня был жар, я не чувствовала запахи и вкус еды и питья. Меня раздражало, когда ко мне кто-то прикасался», — рассказала жена Тома Хэнкса.

Она также сообщила, что ее лечили с помощью хлорокина. Этот препарат предназначен для лечения малярии. Его уже несколько раз упоминал президент США Дональд Трамп, утверждая, что хлорокин является чуть ли ни панацеей для больных COVID-19.

«Я не могу сказать с уверенностью, помог нам с Томом именно хлорокин, или что-то другое. Но уверена я в том, что использовать этот препарат нужно крайне осторожно. У него очень неприятные побочные эффекты. Я испытывала постоянную нервозность, сильное головокружение, мои мышцы ослабли…» — рассказала Уилсон.

Рита и Том понятия не имеют, от кого они заразились. «Нам сказали, что это был человек, с которым мы контактировали одновременно. Никто из наших друзей, членов съемочной группы не заразился. Мы не знаем, кто это был», — призналась Уилсон.

Коронавирусом заразился также известный британский актер Идрис Эльба. Он обошелся без госпитализации.

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