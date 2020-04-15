Общество и люди

Первых "выписавшихся" с обсервации в Одесской области губернатор встречал лично и с подарками: в сети смеются

В среду, 15 апреля, завершился срок прохождения обсервации у первой группы в Одесском регионе. Это 15 жителей разных областей Украины, которые вернулись на родину 1 апреля на теплоходе из Грузии. С тех пор все они находились под наблюдением на базе отдыха «Портовик» в городе Южном под Одессой. Перед выходом «на свободу» всем им сделали ПЦР-тесты, которые показали негативный результат на COVID-19.

Выписавшихся лично приветствовал глава обладминистрации Максим Куцый.

«Сегодня лично поздравил украинцев, которые первыми в регионе завершили обсервацию в городе Южный. Поблагодарил каждого из них за ответственность перед своими родственниками и соседями. Знаю, что эти две недели, хотя и на базе отдыха, тянулись долго. Но сегодня они являются настоящим примером для всех украинцев и для меня лично. Желаю им крепкого здоровья», — написал глава области на своей странице в Fаcebook.

Отмечается, что среди «освобожденных» — жители Одесской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей. Ни у одного из них, к счастью, не подтвердился диагноз COVID-19.

Всю группу одесский губернатор поздравил, вручив каждому пасхальный набор и средства индивидуальной защиты.

К подобному мероприятию одесситы отнеслись по-разному: кто-то одобрил, а многие от души посмеялись, разместив в сети соответствующие отзывы:

" Это просто губернаторское продолжение первоапрельской шутки: 1 апреля прибыли — пасхи в подарок", «Не к лицу первому лицу области делать из себя шута», «Когда преподносишь подарки, нужно это делать от себя и за свой счет, а не в фирменных портовских пакетах и за их же деньги», — комментируют пользователи сети.

К слову, шестнадцатым обсервантом стал дымчатый кот по кличке Кошмар. Его хозяину, инженеру Ярославу из Сумской области, прошлой осенью переехавшему в Грузию, предложили работу в украинской компании, у которой есть филиал в Батуми. Ныне из-за карантина он остался без работы и вернулся на родину. Кошмар стал настоящим путешественником, даже в международном масштабе.

Сейчас на обязательной обсервации в Одесской области находятся еще 110 человек. Все они обеспечены медицинским уходом и охраной.

Напомним, что недавно украинцы заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей, протестуя против обсервации. Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что сотрудники Госпогранслужбы задержали троих украинцев, которые должны были находиться на самоизоляции, однако покинули место обсервации и пытались выехать из страны.

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