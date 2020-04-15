Общество и люди

На Полтавщине сэкономленные 5 млн гривен пустят на ремонт дороги, которую сами выбрали жители области

Сегодня, 15 апреля, Агентство местных дорог (АМД) Полтавской области огласило результат эксперимента, который оно проводило на протяжении последней недели на своей странице в Facebook. Суть эксперимента состояла в том, что пользователи социальной сети должны были определить своими голосами, куда АМД девать 5 миллионов гривен, сэкономленных за счет теплой зимы и эффективного использования дорожного фонда. Жителям каждого района предлагалось проголосовать за поточный ремонт своих дорог. Самыми активными оказались жители Лохвицкого района.

Директор АМД в Полтавской области Алексей Басан сообщил, что 6,8 тысячи человек проголосовало за ремонтные работы на дороге между Лохвицей, Яхниками и Жабками. И пообещал, что за месяц ее покрытие будет обновлено.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что коронавирус не является помехой ремонту дорог. В связи с чем в Киеве с 28 марта до 27 апреля частично ограничат движение транспорта.

Напомним, что недавно сеть рассмешил «мастер-класс» от киевских дорожников, которые показали «высший уровень профессионализма».

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