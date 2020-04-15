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В киевском парке «Наталка» установили светящуюся писанку (видео)
В столичном парке «Наталка» установили новый арт-объект. Это писанка, но непростая: в темное время суток она начинает светиться.
В темноте видно, как внутри вытынанки один цвет сменяет другой, и на их фоне раскрывается сюжет, заложенный мастерами: отчетливо проявляются силуэты животных, птиц, деревьев — в знак того, что все возрождается, ведь писанка сама по себе символизирует добро, возрождение, жизнь. Во все времена ее дарили на Пасху в знак пожелания здоровья, силы и красоты. Она издавна служила оберегом от беды и болезней. Как уверяют столичные озеленители, пасхальный оберег останется в парке и после праздника.
Между тем в Киеве с наступлением весны озеленители традиционно проводят высадку растений. Увы, с введением карантина все толоки и акции с участием волонтеров и меценатов перенесли до лучших времен. В том числе отменили масштабную мартовскую акцию, во время которой планировалось высадить 100 тысяч деревьев.
Напомним, что в связи с карантином ввели запрет на прогулки в парках-скверах, лесопарковых зонах. Но киевлянам сейчас предложили совершать видеопрогулки по паркам.
Также ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в столичном ботсаду расцвели магнолии, но гулять там пока нельзя.
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