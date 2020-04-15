Надежду Бабкину перевезли в элитный военный госпиталь, где лечился Кобзон

Шоу-бизнес

Здоровье 70-летней российской певицы Надежды Бабкиной, вопреки появляющимся в прессе бравурным известиям, по-прежнему тяжелое.

В связи с необходимостью продолжения серьезного курса лечения ее вместо ожидающейся выписки перевели из спецклиники в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск, сообщает сайт mk.ru.

По одной из версий, певице все-таки диагностировали коронавирус. И после того, как врачи вывели ее из медикаментозной комы, Надежда Георгиевна изъявила желание переехать в военный госпиталь, где в свое время лечились Иосиф Кобзон и Лидия Федосеева-Шукшина.

Там Бабкиной выделили отдельную палату.

В госпитале, по слухам, освободили для приема будущих пациентов с коронавирусом целый многоэтажный корпус. Говорят, на случай большого притока больных в лечебном учреждении рассматривают под больничные палаты и местный клуб.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирус. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Со 2 апреля она была на искусственной вентиляции легких. В целом в состоянии артистки намечена положительная динамика — температура у артистки в норме, а объем поражения легких не увеличивается.

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