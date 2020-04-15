27.09 / 27.45 29.27 / 29.92
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевезли в элитный военный госпиталь, где лечился Кобзон

23:57 15 апреля 2020 263
Надежда Бабкина
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Здоровье 70-летней российской певицы Надежды Бабкиной, вопреки появляющимся в прессе бравурным известиям, по-прежнему тяжелое.

В связи с необходимостью продолжения серьезного курса лечения ее вместо ожидающейся выписки перевели из спецклиники в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск, сообщает сайт mk.ru.

По одной из версий, певице все-таки диагностировали коронавирус. И после того, как врачи вывели ее из медикаментозной комы, Надежда Георгиевна изъявила желание переехать в военный госпиталь, где в свое время лечились Иосиф Кобзон и Лидия Федосеева-Шукшина.

Там Бабкиной выделили отдельную палату.

В госпитале, по слухам, освободили для приема будущих пациентов с коронавирусом целый многоэтажный корпус. Говорят, на случай большого притока больных в лечебном учреждении рассматривают под больничные палаты и местный клуб.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирус. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Со 2 апреля она была на искусственной вентиляции легких. В целом в состоянии артистки намечена положительная динамика — температура у артистки в норме, а объем поражения легких не увеличивается.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Натали и Саша

"Жених мог переболеть коронавирусом еще в ноябре": шокирующее признание украинки о поездке в Китай

Чистый четверг

Чистый четверг 2020: что нельзя делать в этот день

Максим Степанов про медичну реформу

Максим Степанов предложил «медицинским реформаторам» сначала провести полный аудит отрасли

Чистый четверг

Чистый четверг 2020: картинки, стихи, поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер