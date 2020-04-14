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Все очень плохо: Бабкина лежит в реанимации с трубкой в шее
Российская певица Надежда Бабкина, которая лечится от обширной пневмонии, в очень тяжелом состоянии. Ранее появилась информация, что артистка пришла в себя и потребовала любимое блюдо, но это оказалось фейком.
Как сообщает «СтарХит», журналистам которого удалось пообщаться с врачами, певица не разговаривает и не ест самостоятельно.
«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами, — рассказал врач. — Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких — в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд».
Бабкина, по словам врачей, считается тяжелой реанимационной больной. Объем поражения легких артистки — 60%, это очень тяжелая форма.
Певица долго занималась самолечением, что усугубило болезнь.
Напомним, что в больницу с похожими симптомами был доставлен коллега Бабкиной Александр Васильев.
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