Шоу-бизнес

Все очень плохо: Бабкина лежит в реанимации с трубкой в шее

Российская певица Надежда Бабкина, которая лечится от обширной пневмонии, в очень тяжелом состоянии. Ранее появилась информация, что артистка пришла в себя и потребовала любимое блюдо, но это оказалось фейком.

Как сообщает «СтарХит», журналистам которого удалось пообщаться с врачами, певица не разговаривает и не ест самостоятельно.

«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами, — рассказал врач. — Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких — в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд».

Бабкина, по словам врачей, считается тяжелой реанимационной больной. Объем поражения легких артистки — 60%, это очень тяжелая форма.

Певица долго занималась самолечением, что усугубило болезнь.

Напомним, что в больницу с похожими симптомами был доставлен коллега Бабкиной Александр Васильев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter