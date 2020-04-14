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"Где я была?": Надежда Бабкина вышла из комы и потребовала еды

Состояние здоровья известной артистки Надежды Бабкиной стабилизировалось, что позволило вывести ее из комы и отключить от ИВЛ. Сейчас она в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы пошли на улучшение, пишет сайт МК.

По информации источников издания, Надежда Бабкина обрадовала свидетелей своего чудесного пробуждения от медикаментозного сна позитивным настроем. Как говорят очевидцы, первое, о чем спросила 70-летняя певица, когда очнулась: «Где я была?» и узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю, воскликнула: «Охренеть!», после чего заметила, что «значит, должна быть сильно голодна».

Также Надежда Георгиевна сказала, что хочет любимой жареной картошечки с грибами и квашеной капусты. Однако тут же вспомнила, что давно сидит на диете и решила повременить с яствами. «Тем более, что пост сейчас»,

Она находит в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы приходят в норму.

Врачи уверены, что артистка быстро выкарабкается, «потому что серьезный человек, сильная женщина. Ее лечением занимаются настоящие профессионалы своего дела.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в одну из частных клиник с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирус 1 апреля. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Меж тем анализы на Covid-19 показали отрицательный результат.

К слову, сутки пребывания в больнице, где проходит лечение артистка, обходятся ее близким в 25 тысяч рублей (около 9 тысяч гривен). Чтобы пациентку приняли, родным пришлось внести аванс в 300 тысяч рублей (около 110 тысяч гривен). При выписке будет сделан перерасчет исходя из полученных услуг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам представителя артистки Александра Велора, здоровье Надежды Бабкиной давно подзапущено, сильно снижен иммунитет. Она и до пневмонии часто ездила в больницу, колола там витаминчики. В театре выдался насыщенный сезон. Надежда Георгиевна отдыхала весь год максимум один день в месяц. Большое количество спектаклей и подготовка к празднованию 70-летия вытянули у нее все силы.

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