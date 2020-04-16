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Работа на удаленке: команда миссии Curiosity начала управлять марсоходом из дома
В связи с пандемией коронавирусного заболевания сотрудники многих предприятий и компаний во всех странах начали переходить на дистанционную работу из дома, чтобы обезопасить себя от Covid-19 и тем самым снизить нагрузку на врачей и медучреждения. Подобные меры коснулись и работников NASA, в том числе и тех, кто управляет марсоходом Curiosity, обнаружившим на Красной планете удивительные «статуи».
Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Сообщается, что команда Марсианской научной лаборатории начала переходить на дистанционную работу еще пару недель назад. Тогда они распределили между собой мониторы, гарнитуры и другое оборудование.
Однако не все, с чем члены миссии привыкли иметь дело в «в офисе», можно забрать домой: чаще всего они работают с трехмерными изображениями, отправленными Curiosity прямиком с Красной планеты, а для этого нужны специальные очки, помогающие рассмотреть все детали снимков и понять, куда дальше направлять марсоход и какие команды ему давать. Такие очки, в свою очередь, требуют высокопроизводительных компьютеров с мощными видеокартами, поэтому, чтобы у операторов ровера появилась возможность просматривать трехмерные изображения на своих домашних ноутбуках, они перешли на использование анаглифных 3D-очков.
Помимо этого, члены команды Curiosity работают совместно с сотнями ученых из исследовательских институтов по всему миру — и хотя обычно такое общение проходит дистанционно, сами сотрудники JPL не привыкли работать отдельно друг от друга. Специалисты объясняют, что в программировании любой последовательности действий Curiosity могут участвовать порядка 20 человек, которые вместе просчитывают и тестируют команды, при этом поддерживая коммуникацию с десятками коллег, находящихся в других местах.
После перехода на удаленку членам команды Curiosity приходится выполнять свою обычную работу, проводя по несколько видеоконференций одновременно и переписываясь в мессенджерах — на все эти манипуляции теперь уходит в среднем на один-два часа больше. К тому же такой распорядок ограничивает количество команд, которые отправляются марсоходу. Глава научно-исследовательской группы Кэрри Бридж, например, оперирует 15 чатами, чтобы удостовериться, что коммуникация ученых и инженеров поддерживается на должном уровне и работы выполняются по плану.
Одним из итогов удаленки стало то, что 20 марта (когда никто из членов миссии уже лично не присутствовал в лаборатории) Curiosity направили команды, благодаря которым роверу удалось просверлить породу на площадке для бурения под названием Эдинбур, собрать образцы и отправить отчет в JPL — как и было запланировано.
По словам Бридж, к новому режиму все мало-помалу привыкли — и усилия, направленные на поддержание функционирования марсохода даже в условиях пандемии, отражают дух космического агентства. «Это классика NASA, — говорит она. — У нас возникла проблема, и мы выясняем, как заставить все работать. Марс не стоит на месте, а мы все еще исследуем его».
Напомним, что ранее NASA опубликовало снимки марсианского ландшафта, полученные от Curiosity и сделанные в рекордном для космического агентства разрешении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что команда по управлению другим ровером — аппаратом по прозвищу Mole («Крот»), пришла к неожиданному для NASA решению: дать роверу команду ударить самого себя имеющимся в оснащении ковшом. И это действительно помогло освободить его из песчаного плена.
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