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Дал себе ковшом по "башке": ровер на Марсе провел удивительную операцию для освобождению из плена (видео)
На далекой планете Марс, к которой «большой космонавт» Рогозин снова отложил полет под предлогом коронавируса, недавно произошло событие, которое могло оставить ученых и и инженеров NASA без надежного помощника — ровера по прозвищу Mole («Крот»), работающего на Красной планете в рамках миссии InSight.
О нем рассказывает Popular Science.
Сообщается, что в процессе своей работы, а именно — бурения марсианского грунта — исследовательский аппарат столкнулся с неожиданной проблемой. «Крот» крепко увяз своим отбойным молотком в марсианском грунте, и дальнейшие попытки высвободиться ни к чему не привели.
После долгих раздумий, затянувшегося на несколько месяцев, сотрудники NASA пришли к неожиданному выводу: дать роверу команду ударить самого себя имеющимся в оснащении ковшом.
Издание отмечает, что для того, чтобы прийти к такому решению, ученые долго и скрупулезно производили вычисления, ведь иначе, в результате ошибки, можно было повредить хрупкую электронику и отправить ровер на «вечный покой».
К их большой радости, удар возымел эффект: «легкое сотрясение» вернуло отклонившийся электронный элемент на место, «Крот» ожил и снова продолжил бурение марсианской поверхности.
A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. #SaveTheMole— NASA InSight (@NASAInSight) March 13, 2020
FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPT pic.twitter.com/5wYyn7IwVo
Его результаты, кстати, должны позволить ученым больше узнать о колебаниях температуры под поверхностью Красной планеты.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Марсе работает еще один ровер NASA — марсоход Curiosity. Благодаря его снимкам была создана шикарная панорама Марса с разрешением 1,8 миллиарда пикселей, при этом файл изображения весит порядка двух гигабайт.
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Дал себе ковшом по "башке": ровер на Марсе провел удивительную операцию для освобождению из плена (видео)
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