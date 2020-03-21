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Дал себе ковшом по "башке": ровер на Марсе провел удивительную операцию для освобождению из плена (видео)

4:45 21 марта 2020 14
Марсоход
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

На далекой планете Марс, к которой «большой космонавт» Рогозин снова отложил полет под предлогом коронавируса, недавно произошло событие, которое могло оставить ученых и и инженеров NASA без надежного помощника — ровера по прозвищу Mole («Крот»), работающего на Красной планете в рамках миссии InSight.

О нем рассказывает Popular Science.

Сообщается, что в процессе своей работы, а именно — бурения марсианского грунта — исследовательский аппарат столкнулся с неожиданной проблемой. «Крот» крепко увяз своим отбойным молотком в марсианском грунте, и дальнейшие попытки высвободиться ни к чему не привели.

После долгих раздумий, затянувшегося на несколько месяцев, сотрудники NASA пришли к неожиданному выводу: дать роверу команду ударить самого себя имеющимся в оснащении ковшом.

Издание отмечает, что для того, чтобы прийти к такому решению, ученые долго и скрупулезно производили вычисления, ведь иначе, в результате ошибки, можно было повредить хрупкую электронику и отправить ровер на «вечный покой».

К их большой радости, удар возымел эффект: «легкое сотрясение» вернуло отклонившийся электронный элемент на место, «Крот» ожил и снова продолжил бурение марсианской поверхности.

Его результаты, кстати, должны позволить ученым больше узнать о колебаниях температуры под поверхностью Красной планеты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Марсе работает еще один ровер NASA — марсоход Curiosity. Благодаря его снимкам была создана шикарная панорама Марса с разрешением 1,8 миллиарда пикселей, при этом файл изображения весит порядка двух гигабайт.

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