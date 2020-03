На далекой планете Марс, к которой «большой космонавт» Рогозин снова отложил полет под предлогом коронавируса, недавно произошло событие, которое могло оставить ученых и и инженеров NASA без надежного помощника — ровера по прозвищу Mole («Крот»), работающего на Красной планете в рамках миссии InSight.

Сообщается, что в процессе своей работы, а именно — бурения марсианского грунта — исследовательский аппарат столкнулся с неожиданной проблемой. «Крот» крепко увяз своим отбойным молотком в марсианском грунте, и дальнейшие попытки высвободиться ни к чему не привели.

После долгих раздумий, затянувшегося на несколько месяцев, сотрудники NASA пришли к неожиданному выводу: дать роверу команду ударить самого себя имеющимся в оснащении ковшом.

Издание отмечает, что для того, чтобы прийти к такому решению, ученые долго и скрупулезно производили вычисления, ведь иначе, в результате ошибки, можно было повредить хрупкую электронику и отправить ровер на «вечный покой».

К их большой радости, удар возымел эффект: «легкое сотрясение» вернуло отклонившийся электронный элемент на место, «Крот» ожил и снова продолжил бурение марсианской поверхности.

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. #SaveTheMole



