Украина

"Бедная страдающая земля": в сети показали, как выглядит зона отчуждения ЧАЭС после пожара (видео)

Бушевавший в течение десяти дней пожар в лесах возле Чернобыльской атомной электростанции оставил после себя страшные раны в местах, где некогда зеленели леса и бурлила жизнь.

Видео страшного опустошения приводит на своей странице в Facebook пользователь под ником Lyudmila Chayka.

«Так выглядит сожжённая земля вокруг Чернобыля», — подписала она ролик.

В снятом с коптера видео (автором которого, судя по титрам, является директор турагентства Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко) показаны огромные площади остатков бывших лесов, на месте которых сейчас лежат только тлеющие деревья и зияют черные дыры обожжённой земли вместо зеленой сочной травы.

По этой вымершей местности неторопливо бегут лошади, которым теперь нечего есть и некуда направляться в этом царстве тлеющих древесных углей.

«Поджигатели уничтожили природу Чернобыльской зоны. Животные потеряли свой дом. Их еда смешалась с радиоактивным пеплом. Они убежали от пожара. Но им некуда идти», — значится в титрах ролика.

Завершает видео призыв позаботиться об обитателях зоны отчуждения возле ЧАЭС, которые лишились привычных условий жизни после страшного пожара.

«Бедная страдающая земля», «Нам остаётся только наблюдать», — пишут читатели страницы Людмилы в комментариях под видео.

При этом некоторые из них уверены, что трагедия была кому-то очень нужна.

«Вот теперь кто будет выкупать участки, тот наверняка и имеет отношение к поджогу», — высказывают они предположения.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

Также напомним, что в интервью «ФАКТАМ» начальник службы связей с общественностью ГСЧС Киевской области Виктория Рубан рассказала, что пожар во многом потушен благодаря дождю.

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