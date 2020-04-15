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"Пепелище — это не конец": сеть впечатлил снимок радуги над сгоревшим чернобыльским лесом
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где десять дней полыхали лесные пожары, спасателям помог дождь. После похолодания и обильных осадков огонь, подбиравшийся к городу Припять, удалось ликвидировать. А над пепелищем показалась радуга.
Фото было опубликовано работниками Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. «Пепелище — это не конец, это — точка начала… Пройдет немного времени и на месте утраченных экосистем появится новый природный порядок… Колесо жизни не останавливается, а лишь иногда замедляет движение», — говорят экологи.
В соцсетях соглашаются, что радуга — это добрый знак.
Напомним, пожары в Киевской области продолжались с 4 апреля, огонь проник в зону отчуждения Чернобыльской АЭС и быстро распространился. Последствия пожаров были сняты с воздуха, а также зафиксированы фотоловушками.
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