Помог дождь: пожар в Чернобыльской зоне потушен

Происшествия

Пожар, который бушевал в зоне Чернобыльской АЭС с 4 апреля, потушен. Пожарным на помощь… пришел дождь, который пролился в районе бедствия в ночь с 13 на 14 апреля. Об этом «ФАКТАМ» рассказала начальник службы связей с общественностью ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

— Помог дождь. Он не был сильным, но, тем не менее, дождь помог. На данный момент в зоне Чернобыльской АЭС нет открытого огня. Еще в некоторых местах дымит травяной покров. Но мы полностью контролируем ситуацию, — рассказала Виктория Рубан «ФАКТАМ».

— В интернете появилась тревожная информация о том, что огонь мог дойти до хранилища ядерных отходов Чернобыльской АЭС. На каком расстоянии от этого объекта удалось остановить огонь?

— Я не могу сказать точно, на каком расстоянии от этих объектов удалось остановить огонь. Но пожар был локализован далеко — как от хранилища ядерных отходов, так и от блоков Чернобыльской АЭС. Было несколько очагов пожара в районе городов Припять и Чернобыль. Но теперь пожар потушен и никакой опасности нет.

Информацию о том, что пожар в Чернобыльской зоне таки удалось потушить, подтвердила сотрудница пресс-службы НАЭК «Энергоатом» Наталья Дегтяренко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я уже не знаю, каким Богам говорить спасибо. Наверное, Древлянским. Они свою землю на произвол не бросают. Итак, по состоянию на 11:00 14 апреля ситуация в зоне отчуждения более или менее стабилизирована. Пожар вокруг ЧАЭС локализовали полностью. Территории размещения промышленных комплексов и строительную площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива удалось уберечь от пожара».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на борьбу с пожарами в Чернобыльской зоне Кабмин выделил 45 миллионов гривен.

А накануне полиции удалось задержать 27-летнего мужчину, который стал виновником масштабного пожара в зоне отчуждения. Житель Полесского района рассказал правоохранителям, что он решил сжечь мусор и сухую траву, но три небольших костра обернулись настоящим бедствием. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухостою.

Фото в заголовке со страницы Натальи Дегтяренко в Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter