Придет летняя жара: синоптики ждут улучшения погоды в ближайшие дни

Украина

В Украину после нагрянувших дождей и мокрого снега возвращается тепло. Ночью заморозки на почве еще сохранятся, но днем возможны температуры до +20° и выше.

16 апреля преимущественно без осадков, дождь заденет лишь северо-восточные области. Будет ветрено — возможны порывы 17−22 м/с. Днем на большей части территории до 13−18 ° тепла, в Закарпатье до 21 °, на востоке до 14°.

17 апреля еще сильнее потеплеет. На юге и на крайнем западе будет по-настоящему жарко — до 19−21 градуса. Без осадков. Ночные заморозки уйдут. В темное время суток +3−6 градусов.

Украинский гидрометцентр и народные синоптики согласны в том, что после Пасхи в Украине потеплеет. Народные приметы говорят, что летняя погода установится уже с 19−20 апреля. Об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Потепление, но с дождями: синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter