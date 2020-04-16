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В Великобритании от коронавируса скончалась 28-летняя медсестра Мэри Агиейваа Агиапонг. Она была на поздних срока беременности, однако до 12 марта продолжала работать в больнице неотложной помощи — Университетской клинике Лутона и Данстейбла. 5 апреля стало известно, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Два дня спустя Мэри госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает Channel4, состояние молодой женщины начало уже было улучшаться, однако затем ей внезапно снова стало хуже. Врачи приняли решение об экстренной операции кесарева сечения. Ребенка удалось спасти. Это — девочка. Не сообщается, инфицирована ли она COVID-19. Ее мать, у которой не было никаких хронических заболеваний, умерла через несколько дней после родов.

Дочку назвали в честь мамы. Директор больницы Дэвид Картер назвал ребенка «маяком света в эти очень темные времена». «Мэри работала у нас пять лет и была высоко ценимым и любимым членом нашей команды, фантастической медсестрой», — добавил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в роддоме на Ивано-Франковщине коронавирусом заразились сразу 14 медиков.

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