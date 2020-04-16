Обмен пленными: появились первые видео с места событий

Украина

Возле оккупированной Горловки завершился первый этап обмена пленных и возвращение украинской стороне бывших узников боевиков «ДНР». Второй этап состоится в районе КПВВ у Станицы Луганской. Украинская сторона получит бывших пленников, удерживавшихся оккупантами в Луганске.

За процессом обмена наблюдали представители «Красного креста», миссии ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации.

В Офисе президента Украины сообщили, что на подконтрольную Украине территорию возвращаются 19 человек. Судя по всему, это общее число возвращающихся из Донецка и из Луганска.

Точное число лиц, переданных на оккупированные территории, не разглашалось. Предварительно речь шла о десяти передаваемых в Донецк и об одиннадцати — в Луганск.

Напомним, в итоговые списки на обмен не были включены ни крымские узники, ни украинцы из российских тюрем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter