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Обмен пленными: появились первые видео с места событий
Возле оккупированной Горловки завершился первый этап обмена пленных и возвращение украинской стороне бывших узников боевиков «ДНР». Второй этап состоится в районе КПВВ у Станицы Луганской. Украинская сторона получит бывших пленников, удерживавшихся оккупантами в Луганске.
За процессом обмена наблюдали представители «Красного креста», миссии ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации.
В Офисе президента Украины сообщили, что на подконтрольную Украине территорию возвращаются 19 человек. Судя по всему, это общее число возвращающихся из Донецка и из Луганска.
Точное число лиц, переданных на оккупированные территории, не разглашалось. Предварительно речь шла о десяти передаваемых в Донецк и об одиннадцати — в Луганск.
Напомним, в итоговые списки на обмен не были включены ни крымские узники, ни украинцы из российских тюрем.
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