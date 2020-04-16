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Украина

Коронавирус обнаружили с третьего раза и уже после смерти пациента: шокирующий инцидент на Львовщине

10:16 16 апреля 2020 498
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Львовской области, где по состоянию на утро четверга, 16 апреля подтверждены 166 случаев COVID-19 и шесть летальных исходов, коронавирусную инфекцию у одного из умерших подтвердили лишь с третьего раза.

«На Львовщине зафиксированы 6 летальных случаев от инфицирования коронавирусом, среди них — трое жителей Львова. Последний летальный случай — 56-летний мужчина, имевший сопутствующие заболевания», — сообщают в Львовском горсовете.

По данным городского управления здравоохранения, мужчина проходил лечение в Центре здоровья легких, но на прошлой неделе умер. «Однако положительный результат ПЦР-анализа был получен 13 апреля. Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ был получен уже после смерти», — добавили в горсовете.

О жертве коронавируса известно, что его госпитализировали с двухсторонней пневмонией еще 29 марта. У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Львовского городского управления здравоохранения Владимир Зуб заявлял, что половина заболевших COVID-19 львовян лечатся дома, и что у них нет проявлений заболеваний — ни кашля, ни удушья.

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