Больше половины зараженных не имеют симптомов: во Львове рассказали о коварстве коронавируса

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На утро 15 апреля во Львовской области официально подтверждено 152 случая коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки появилось 16 новых больных. Среди 152 инфицированных 98 — жители Львова. Более половины из них — не в больнице, а на самоизоляции — у них нет клинических признаков COVID-19: кашля, удушья. Об этом в эфире радио «Львівська хвиля» рассказал глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.
По словам медика, в основном болеют пожилые люди в возрасте от 60 лет, но есть и подтвержденные случаи COVID-19 у более молодой группы населения — 40−45 лет.
На основе анализа причин смертей, Зуб подтвердил, что среди 6 умерших от COVID-19 в области, в основном, пожилые люди и люди с сопутствующими соматическими патологиями в виде хронических заболеваний легких, сахарного диабета, сердечных заболеваний.
Медик еще раз напомнил, что необходимо придерживаться жестких требований карантина. Многие носители инфекции не знают об этом и выходят на улицу, на рынки, общаются, идут в церковь и инфицируют вокруг себя новых людей.
«Очень важно максимально оставаться дома, просить пожилых людей не выходить на улицу, соблюдать физическую дистанцию. Только карантин может приостановить эту патологическую цепочку передачи инфекции», — добавил Зуб.
Напомним, на утро 15 апреля, в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов. За прошедшие сутки в стране установлен антирекорд — зафиксированы 392 случая инфицирования коронавирусом. Выход из карантина, который планировали начать 24 апреля, пока откладывается.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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