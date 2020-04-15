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Украина

Больше половины зараженных не имеют симптомов: во Львове рассказали о коварстве коронавируса

13:21 15 апреля 2020 881
пенсионеры
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На утро 15 апреля во Львовской области официально подтверждено 152 случая коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки появилось 16 новых больных. Среди 152 инфицированных 98 — жители Львова. Более половины из них — не в больнице, а на самоизоляции — у них нет клинических признаков COVID-19: кашля, удушья. Об этом в эфире радио «Львівська хвиля» рассказал глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

По словам медика, в основном болеют пожилые люди в возрасте от 60 лет, но есть и подтвержденные случаи COVID-19 у более молодой группы населения — 40−45 лет.

На основе анализа причин смертей, Зуб подтвердил, что среди 6 умерших от COVID-19 в области, в основном, пожилые люди и люди с сопутствующими соматическими патологиями в виде хронических заболеваний легких, сахарного диабета, сердечных заболеваний.

Медик еще раз напомнил, что необходимо придерживаться жестких требований карантина. Многие носители инфекции не знают об этом и выходят на улицу, на рынки, общаются, идут в церковь и инфицируют вокруг себя новых людей.

«Очень важно максимально оставаться дома, просить пожилых людей не выходить на улицу, соблюдать физическую дистанцию. Только карантин может приостановить эту патологическую цепочку передачи инфекции», — добавил Зуб.

Напомним, на утро 15 апреля, в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов. За прошедшие сутки в стране установлен антирекорд — зафиксированы 392 случая инфицирования коронавирусом. Выход из карантина, который планировали начать 24 апреля, пока откладывается.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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