Украина

Украинский пограничник подхватил коронавирус: что об этом известно

После первого подтвержденного случая COVID-19 в Национальной гвардии Украины, о первом заболевшем сообщили и в Госпогранслужбе.

Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад попал в центральную районную больницу с повышенной температурой, у него диагностировали ОРЗ — экспресс-тест на коронавирусную инфекцию тогда дал отрицательный результат. А уже ПЦР-тестирование показало COVID-19.

«Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в норме. Устанавливаются лица, с которыми контактировал пограничник. Также в подразделении предприняты меры по недопущению распространения заболевания, в том числе, и по самоизоляции и обсервации персонала», — сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Также в ведомстве сообщили, что с февраля этого года из-за контактов с возможными заболевшими более 300 пограничников находилось под контролем врачей на самоизоляции или обсервации в лечебных учреждениях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 16 апреля 2020 года в ВСУ коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 28 военнослужащих.

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