Украина

Первый случай коронавируса зафиксировали в Нацгвардии: что известно о заболевшем

Если в Вооруженных силах Украины зафиксировано уже 23 случая COVID-19 (по данным на 15 апреля), то в Национальной гвардии информация о первом подтвержденном больном с коронавирусной инфекцией появилась лишь сейчас.

«У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19. Сейчас состояние военного удовлетворительное. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщают в Нацгвардии.

О заболевшем известно, что еще 9 апреля во время медосмотра у него зафиксировали высокую температуру, после чего доставили в Харьковский госпиталь МВД Украины и провели экспресс-тест на COVID-19 — результат был отрицательным.

После этого военнослужащего с диагнозом пневмония направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, 14 апреля провели тест ПЦР, а уже 15 апреля коронавирусная инфекция была подтверждена.

Сейчас больной чувствует себя удовлетворительно, температура в пределах нормы. Людей, контактировавших с военнослужащим, определили. «В помещениях проводится дезинфекция не менее трех раз в сутки. Передвижения нацгвардейцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено», — добавили в НГУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первой жертвой коронавируса в ВСУ стала жительница Ивано-Франковской области, которая с 20 марта находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Позже ее состояние ухудшилась, больную госпитализировали, но 6 апреля она умерла.

Фото со странички Нацгвардии Украины в социальных сетях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter