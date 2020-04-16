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Украина

В ВСУ подтвердили пять новых случаев заболевания COVID-19

9:55 16 апреля 2020 14
Военные медики
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро четверга, 16 апреля, количество больных с коронавирусной инфекцией в ВСУ увеличилось до 28 человек — за сутки диагноз подтвердили у пяти военнослужащих.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, COVID-19 подтвержден у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля общался с вернувшимися из-за границы людьми, и который с 5 апреля находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10 апреля он вышел на службу, но при обследовании у него зафиксировали высокую температуру и госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Состояние здоровья заболевшего удовлетворительное, он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Подтвердился диагноз и у троих военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, они продолжают лечение в домашних условиях.

Продолжает лечение дома и работник ВСУ Харьковского гарнизона, у которого ранее диагностировали ОРЗ.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 274 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 40 человек», — добавили в командовании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый случай коронавирусной инфекции 15 апреля подтвердили у бойца Национальной гвардии Украины.

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