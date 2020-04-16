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Мир

Сумасшедший дом: в России начали продавать маски с фото Путина

10:57 16 апреля 2020 223
Маска с Путиным
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России продают защитные маски с изображением российского президента Владимира Путина, который с 1 апреля из-за пандемии коронавируса переходил на удаленный режим работы и больше не здоровался за руку.

Маску «ВМФ», на которой изображен Путин в пилотке на фоне военного корабля, продают со скидкой — по 580 рублей (чуть больше 210 гривен), хотя ранее за нее просили 960 рублей (почти 350 гривен).

«Нет, вам не показалось. Развлекаются в московии как могут», — пишет в социальных сетях офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), публикуя фотографии продающихся в сети масок с Путиным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Москвы ввели проезд в метро по спецпропускам, что привело к образованию огромных очередей на станциях.

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