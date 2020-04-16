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Сумасшедший дом: в России начали продавать маски с фото Путина
В России продают защитные маски с изображением российского президента Владимира Путина, который с 1 апреля из-за пандемии коронавируса переходил на удаленный режим работы и больше не здоровался за руку.
Маску «ВМФ», на которой изображен Путин в пилотке на фоне военного корабля, продают со скидкой — по 580 рублей (чуть больше 210 гривен), хотя ранее за нее просили 960 рублей (почти 350 гривен).
«Нет, вам не показалось. Развлекаются в московии как могут», — пишет в социальных сетях офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), публикуя фотографии продающихся в сети масок с Путиным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Москвы ввели проезд в метро по спецпропускам, что привело к образованию огромных очередей на станциях.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!