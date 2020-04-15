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В разгар эпидемии коронавируса в московском метро образовались огромные очереди: сеть взбудоражили фото
В Москве, где недавно заметили длинную вереницу «скорых» у одной из больниц, власти города организовали проезд в общественном транспорте по пропускам, в результате чего в московском метро собрались огромные толпы людей.
Фото, сделанное на станции «Преображенская площадь», выложил в сеть москвич Борис Мегрелишвили: «Метро Преображенская площадь в Москве прямо сейчас: вот уже 20 минут сотрудница стоит там… Я велел ей опоздать на работу».
Также фото с различных станций публикуются в роспабликах. Так, «Мослента», выложив фото с толпами пассажиров, посоветовала людям «выходить заранее» и нарвалась на шквал критики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце марта для жителей Москвы и Московской области власти вводили обязательный режим самоизоляции.
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