Мир

В Москве, где недавно заметили длинную вереницу «скорых» у одной из больниц, власти города организовали проезд в общественном транспорте по пропускам, в результате чего в московском метро собрались огромные толпы людей.

Фото, сделанное на станции «Преображенская площадь», выложил в сеть москвич Борис Мегрелишвили: «Метро Преображенская площадь в Москве прямо сейчас: вот уже 20 минут сотрудница стоит там… Я велел ей опоздать на работу».

Также фото с различных станций публикуются в роспабликах. Так, «Мослента», выложив фото с толпами пассажиров, посоветовала людям «выходить заранее» и нарвалась на шквал критики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце марта для жителей Москвы и Московской области власти вводили обязательный режим самоизоляции.

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