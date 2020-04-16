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Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов: что изменится
В Украине вводится единый счет для налогоплательщиков, куда будут перечисляться налоги и единый социальный взнос (ЕСВ). Закон об этом был принят Верховной Радой 13 апреля, а 16 апреля подписан президентом.
Закон устанавливает, что на единый счет платятся налоги, сборы (кроме НДС и акцизного налога с реализации топлива и спирта, а также таможенных платежей). Туда же идет единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Предполагается, что единый счет открывается Государственной казначейской службой с ведома и согласия налогоплательщика. Авторы закона считают, что после перехода на единый счет уменьшится число платежей, перечисленных ошибочно или не в том размере.
Напомним, в Верховной Раде переформатировали бюджет на 2020 год и признали, что дефицит составит почти 300 млрд гривен. Доходы бюджета сократились на 11 процентов, расходы увеличились на 7% в сравнении с предыдущей сметой.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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