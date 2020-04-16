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Модель, бросившая вратаря-неудачника после финала ЛЧ в Киеве, продолжает покорять Instagram откровенными фото
Британская модель Ианте Роуз, которая два года назад после грубых ошибок возлюбленного в киевском финале Лиги чемпионов ушла от немецкого вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, в свои 28 лет продолжает покорять Instagram откровенными снимками.
Сам же неудачник матча «Реал» — «Ливерпуль» (3:1), допустивший на «Олимпийском» две грубые ошибки, наконец-то, сам рассказал, что же тогда произошло в Киеве.
«У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мое пространственное зрение. Это было установлено в детальном исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозга.
Сначала я был рад узнать, что произошло в той игре. Я не хотел обнародовать это сам. Когда был озвучен результат, было много злобы и оскорблений, часто намного ниже пояса. Я никогда не использовал это как оправдание, но, когда люди смеются над тем, кто сильно повредил голову, я этого не понимаю.
Все мои усилия и хорошие выступления до этого внезапно потеряли значение. Мы, игроки, испытываем на себе крайнюю враждебность в интернете. Если вы прочитаете каждое сообщение, вы не сможете спать в течение двух дней. Это безумие, что люди пишут под маской анонимности, оскорбляя других, дискриминируя их, оставляя расистские сообщения.
Нельзя винить фанатов, если они освистывают игрока. Они платят за билет и имеют право быть недовольными. Профессионал должен это терпеть, но не личные оскорбления или смертельные угрозы", — цитирует 26-летнего Лориса Кариуса, выступающего на правах аренды за турецкий «Бешикташ», издание Bild.
Лорис и Ианте расстались в 2018 году
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после фиаско в Киеве выступил в защиту Лориса Кариуса.
Фото Getty Images, Instagram
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Модель, бросившая вратаря-неудачника после финала ЛЧ в Киеве, продолжает покорять Instagram откровенными фото
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