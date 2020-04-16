Спорт

«Думал, что умру от коронавируса»: легендарный вратарь рассказал о страшных днях в больнице (фото)

Легендарный экс-голкипер сборной Турции 46-летний Рюшту Речбер, госпитализированный в конце марта с короновирусом, рассказал, чего ему стоило победить тяжелый недуг. Как сообщали турецкие СМИ, во время лечения бывший вратарь «Фенербахче», «Барселоны» и «Бешикташа» находился в критическом состоянии, но все же смог выкарабкаться.

«Я сумел выиграть самую большую и безумную битву в жизни. Мне помогла местная медицинская команда, которая поставила меня на ноги в течении 10 дней. Исходила помощь от моих родных и близких. Но внутри я знал, что сумею побороть вирус, хотя во многом сомневался.

Не забуду поддержку «Барселоны», когда думал, что умру от коронавируса. Эта поддержка была серьезным стимулом. Я никогда этого не забуду", — цитирует шестикратного чемпиона Турции Рюшту Речбера издание AS.

Рюшту Речбер с супругой Ишил

Напомним, что Речбер — рекордсмен сборной Турции по числу проведенных матчей (120). В составе национальной команды голкипер добыл «бронзу» ЧМ-2002 и Евро-2008, а во вратарском свитере «Барселоны» стал вице-чемпионом Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый голкипер Андрес Палоп вылечился от COVID-19.

Фото Getty Images, Twitter

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