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Общество и люди

«Ложечку макал в спирт»: сеть взорвало видео с «представительницей» церкви в Днепре

12:55 16 апреля 2020 86
Представительница церкви в Днепре
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Сеть буквально взорвало видео из Днепра, на котором представительница одной из церквей, где священник нарушил карантинные меры, рассказала, что причащая людей из одной ложки, батюшка постоянно макал ее в чашечку со спиртом. И отчаянно закашлялась.

Напомним, что возле этой церкви комунальщики разрыли траншею, в которой, по словам представителей днепровской мэрии, нашли снаряд времен Второй мировой войны. Траншея полностью перекрыла вход в церковь, против чего активно начали выступать верующие.

ТСН сняла соответствующий сюжет, на котором, собственно, и присутствовал небольшой комментарий представительницы церкви Татьяны Царенко.

Также сообщается, что на батюшку, который проводил массовое причастие, составили протокол за нарушение карантина, а в мэрии отметили, что ремонтные работы вблизи некоторых церквей могут стать еще более масштабными…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре на пасхальные праздники вводят новые ограничения. Так, с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 утра понедельника, 20 апреля, для проезда в спецтранспорте Днепра нужно будет предъявить не только спецбилет и удостоверение личности, но и справку с работы.

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