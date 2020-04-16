«Ложечку макал в спирт»: сеть взорвало видео с «представительницей» церкви в Днепре

Общество и люди

Сеть буквально взорвало видео из Днепра, на котором представительница одной из церквей, где священник нарушил карантинные меры, рассказала, что причащая людей из одной ложки, батюшка постоянно макал ее в чашечку со спиртом. И отчаянно закашлялась.

Напомним, что возле этой церкви комунальщики разрыли траншею, в которой, по словам представителей днепровской мэрии, нашли снаряд времен Второй мировой войны. Траншея полностью перекрыла вход в церковь, против чего активно начали выступать верующие.

ТСН сняла соответствующий сюжет, на котором, собственно, и присутствовал небольшой комментарий представительницы церкви Татьяны Царенко.

Также сообщается, что на батюшку, который проводил массовое причастие, составили протокол за нарушение карантина, а в мэрии отметили, что ремонтные работы вблизи некоторых церквей могут стать еще более масштабными…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре на пасхальные праздники вводят новые ограничения. Так, с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 утра понедельника, 20 апреля, для проезда в спецтранспорте Днепра нужно будет предъявить не только спецбилет и удостоверение личности, но и справку с работы.

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