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Украина

Одной справки мало: в Днепре на Пасху ужесточат правила проезда в общественном транспорте

17:44 15 апреля 2020 176
На остановке
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Днепре на Пасхальных праздниках ввели ограничения на работу общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщает городской совет Днепра, с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 утра понедельника, 20 апреля, для проезда в спецтранспорте Днепра нужно будет предъявить не только спецбилет и удостоверение личности, но и справку с работы. Это решение приняла Днепропетровская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«В документе необходимо указать название организации, адрес, кому выдана справка и обязательно день и часы работы. То есть если у человека рабочий день с 8:00 до 17:00, нужно указать именно это время», — заявил директор департамента Днепровского горсовета Игорь Маковцев.

Ранее сообщалось, что в Днепре вырыли траншею перед церковью, нарушившей карантин.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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