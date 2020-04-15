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Одной справки мало: в Днепре на Пасху ужесточат правила проезда в общественном транспорте
В Днепре на Пасхальных праздниках ввели ограничения на работу общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Как сообщает городской совет Днепра, с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 утра понедельника, 20 апреля, для проезда в спецтранспорте Днепра нужно будет предъявить не только спецбилет и удостоверение личности, но и справку с работы. Это решение приняла Днепропетровская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«В документе необходимо указать название организации, адрес, кому выдана справка и обязательно день и часы работы. То есть если у человека рабочий день с 8:00 до 17:00, нужно указать именно это время», — заявил директор департамента Днепровского горсовета Игорь Маковцев.
Ранее сообщалось, что в Днепре вырыли траншею перед церковью, нарушившей карантин.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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