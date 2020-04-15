В Днепре вырыли траншею перед церковью, нарушившей карантин (фото)

Общество и люди

В Днепре перекопали дорогу перед входом в храм, где в Вербное Воскресенье, вопреки карантинным ограничениям, местный священник причащал несколько сотен верующих «из одного чана с использованием одной ложки».

По словам заммэра Днепра Михаила Лысенко, ремонтные работы связаны с тем, что прямо перед входом в храм на улице Михаила Аверьяновича Паникахи, «неожиданно замироточила труба, а в траншее, вырытой для ремонта, случайно нашли военный снаряд».

«Траншея ограждена. Работает ГосЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа», — написал Лысенко на своей страничке в соцсетях и призвал представителей всех конфессий воздержаться от проведения массовых мероприятий на период карантина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на карантин и запреты, люди массово приходили на богослужения на Благовещение.

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