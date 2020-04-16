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Бывших заключенных на время карантина поселили в полтавском приюте для бездомных (фото)
Шестнадцать человек (13 мужчин и 3 женщины), вышедших на свободу из мест заключения во время действия карантина, поселились в центре адаптации благотворительной организации «Свет надежды» в Полтаве. В основном это люди, не имеющие собственного жилья, но есть и такие, которые не могут в сложившихся условиях добраться домой.
— Чтобы попасть к нам, перед освобождением человек должен написать заявление на имя начальника колонии и указать, что дальше он будет находиться в приюте «Свет надежды», — рассказала «ФАКТАМ» директор благотворительной организации Елена Чикурова. - В таком случае наши социальные работники встретят его возле колонии и на собственном автомобиле привезут в Полтаву. У нас есть постояльцы, отбывавшие наказания в пенитенциарных заведениях Полтавской, Харьковской и Сумской областей. Кто-то из них освобожден по окончании отбытия срока, кто-то — условно-досрочно. Кто-то уедет после снятия карантина, а кто-то останется на адаптацию.
В приюте, рассчитанном на 35 мест, сейчас находятся 40 человек. Все они прошли необходимые медицинские обследования, и опасности для окружающих не представляют. В самом центре очень тщательно следят за соблюдением санитарных норм с первого дня его основания в 2011 году: помещение каждый день кварцуют и все моют с антисептиками.
В приюте не испытывают дефицита в защитных масках. Сначала их шили женщины, получившие в колонии профессию швеи. Елена Чикурова принесла из дому 50 метров марли, из которых получилось 200 масок. Сейчас люди получают одноразовые маски, переданные волонтерами. Кроме того, трижды в день обитателям приюта измеряют температуру. А если возникнет необходимость в более тщательном медицинском обследовании, то проблем с этим не возникнет — те, у кого не было никаких документов, получили удостоверение о принятии на учет.
Во время карантина постояльцы центра адаптации каждый день по 4 часа заняты на общественно-полезных работах: убирают мусор на прилегающей территории, высаживают деревья и кусты.
— С начала карантинных мероприятий из пенитенциарных учреждений Полтавской области был освобожден 51 осужденный. Большинство их них встретили и забрали домой родственники, но 16 бывшим осужденным понадобилась помощь при освобождении. Эту помощь предоставили им благотворительные организации, — сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Ольга Кузнецова.
Собираются ли в Украине выпускать из тюрем насильников и убийц и где будут лечить заразившихся, об этом и о многом другом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала замминистра юстиции Елена Высоцкая.
Фото со страницы Елены Чикуровой в Facebook
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