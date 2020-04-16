- 13:54 Ножки – огонь! Голый Иван Ургант затмил Глюкозу
- 13:53 В Мариуполе во время карантина устроили жуткую давку на открытии супермаркета
- 13:50 Обмен пленными: названы фамилии освобожденных украинцев
- 13:50 "Мы возвращаем всех": Зеленский высказался об обмене пленными
- 13:48 Тает во рту: оригинальный рецепт постного «Наполеона»
- 13:43 Обмен пленными: боевики "ЛНР" отпустили 11 человек
- 13:33 Алина Гросу выбрасывает мусор в нижнем белье и украшениях
- 13:22 Оборонные закупки и изменение регламента: онлайн-трансляция заседания Рады 16 апреля
- 13:17 Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни и на Пасху
- 13:14 Бывших заключенных на время карантина поселили в полтавском приюте для бездомных
- 13:13 Ионинский монастырь оказался под угрозой закрытия из-за коронавируса
- 13:08 Главное – не падать духом: в сети появилось забавное видео антикоронавирусного танца украинских медиков
Обмен пленными: боевики "ЛНР" отпустили 11 человек (фото)
На Донбассе завершился второй этап обмена пленных. Из оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию вернулись 11 человек.
Обмен проходил на мосту в районе города Счастье. Предварительно была согласована формула «11 на 8» (11 человек едут в Киев, а восемь, в том числе и двое граждан России, следуют в оккупированный Луганск). В последний момент договоренности изменились: четверо человек из списка отказались возвращаться на оккупированные территории. В ОРЛО поехали четверо, их увезли в Славяносербск. А «отказники» оправдывались семейными обстоятельствами: их семьи и жилье находятся на подконтрольной Украине территории.
Напомним, за 16 апреля украинской стороне были переданы девять бывших узников террористов «ДНР». Обмен с боевиками «ДНР» проводился утром 16 апреля в районе оккупированной Горловки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.