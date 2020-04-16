Обмен пленными: боевики "ЛНР" отпустили 11 человек (фото)

Украина

На Донбассе завершился второй этап обмена пленных. Из оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию вернулись 11 человек.

Обмен проходил на мосту в районе города Счастье. Предварительно была согласована формула «11 на 8» (11 человек едут в Киев, а восемь, в том числе и двое граждан России, следуют в оккупированный Луганск). В последний момент договоренности изменились: четверо человек из списка отказались возвращаться на оккупированные территории. В ОРЛО поехали четверо, их увезли в Славяносербск. А «отказники» оправдывались семейными обстоятельствами: их семьи и жилье находятся на подконтрольной Украине территории.

Напомним, за 16 апреля украинской стороне были переданы девять бывших узников террористов «ДНР». Обмен с боевиками «ДНР» проводился утром 16 апреля в районе оккупированной Горловки.

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