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Украина

Обмен пленными: боевики "ЛНР" отпустили 11 человек (фото)

13:43 16 апреля 2020 84
обмен
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Донбассе завершился второй этап обмена пленных. Из оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию вернулись 11 человек.

обмен

Обмен проходил на мосту в районе города Счастье. Предварительно была согласована формула «11 на 8» (11 человек едут в Киев, а восемь, в том числе и двое граждан России, следуют в оккупированный Луганск). В последний момент договоренности изменились: четверо человек из списка отказались возвращаться на оккупированные территории. В ОРЛО поехали четверо, их увезли в Славяносербск. А «отказники» оправдывались семейными обстоятельствами: их семьи и жилье находятся на подконтрольной Украине территории.

обмен

Напомним, за 16 апреля украинской стороне были переданы девять бывших узников террористов «ДНР». Обмен с боевиками «ДНР» проводился утром 16 апреля в районе оккупированной Горловки.

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