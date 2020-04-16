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Украина

Обмен пленными: названы фамилии освобожденных украинцев

13:50 16 апреля 2020 231
обмен
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Офис президента Украины обнародовал списки лиц, освобожденных по обмену пленными. Всего в списках 20 фамилий, из них двое военнослужащих ВСУ.

Из ОРДО освобождены:

  1. Алакоз Александр (гражданский);
  2. Гриненко Николай (военный) — боец 79-й десантно-штурмовой бригады, в плену находился с 23 января 2019 года;
  3. Илюхин Николай (гражданский);
  4. Карась Владимир (правоохранитель);
  5. Костев Евгений (гражданский);
  6. Помеляйко Александр (гражданский);
  7. Садовский Александр (гражданский);
  8. Сирык Вадим (гражданский);
  9. Шайдов Виктор (военный) — боец 53-й отдельной механизированной бригады, в плен попал 22 мая 2019 года.

Из ОРЛО освобождены:

  1. Желдак Виталий (гражданский) — удерживался в колонии в Славяносербске;
  2. Можаев Валентин (гражданский);
  3. Мироныч Сергей (гражданский);
  4. Полозов Николай (гражданский);
  5. Попова Алевтина (гражданская) — в 2018 году оккупанты вынесли приговор как «изменнице родины» и держали в колонии в Луганске;
  6. Русинов Сергей (гражданский) — осужден оккупантами в 2018 году за поддержку Украины в соцсетях и критику незаконных вооруженных формирований «ЛНР»;
  7. Сливка Иван (гражданский);
  8. Сливка Александр (гражданский);
  9. Табачный Александр (гражданский) — инвалид и ветеран МВД Украины, с 2019 года удерживался в Луганском СИЗО;
  10. Штиль Александр (гражданский);
  11. Яковенко Александр (гражданский).

Напомним, в рамках обмена в Донецк украинская сторона передала 10 человек (11-й от обмена отказался), в Луганск — восемь, но четверо отказались ехать на оккупированные территории.

Фото Офис президента

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