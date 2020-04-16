Обмен пленными: названы фамилии освобожденных украинцев

Украина

Офис президента Украины обнародовал списки лиц, освобожденных по обмену пленными. Всего в списках 20 фамилий, из них двое военнослужащих ВСУ.

Из ОРДО освобождены:

Алакоз Александр (гражданский); Гриненко Николай (военный) — боец 79-й десантно-штурмовой бригады, в плену находился с 23 января 2019 года; Илюхин Николай (гражданский); Карась Владимир (правоохранитель); Костев Евгений (гражданский); Помеляйко Александр (гражданский); Садовский Александр (гражданский); Сирык Вадим (гражданский); Шайдов Виктор (военный) — боец 53-й отдельной механизированной бригады, в плен попал 22 мая 2019 года.

Из ОРЛО освобождены:

Желдак Виталий (гражданский) — удерживался в колонии в Славяносербске; Можаев Валентин (гражданский); Мироныч Сергей (гражданский); Полозов Николай (гражданский); Попова Алевтина (гражданская) — в 2018 году оккупанты вынесли приговор как «изменнице родины» и держали в колонии в Луганске; Русинов Сергей (гражданский) — осужден оккупантами в 2018 году за поддержку Украины в соцсетях и критику незаконных вооруженных формирований «ЛНР»; Сливка Иван (гражданский); Сливка Александр (гражданский); Табачный Александр (гражданский) — инвалид и ветеран МВД Украины, с 2019 года удерживался в Луганском СИЗО; Штиль Александр (гражданский); Яковенко Александр (гражданский).

Напомним, в рамках обмена в Донецк украинская сторона передала 10 человек (11-й от обмена отказался), в Луганск — восемь, но четверо отказались ехать на оккупированные территории.

Фото Офис президента

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