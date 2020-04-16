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Обмен пленными: названы фамилии освобожденных украинцев
Офис президента Украины обнародовал списки лиц, освобожденных по обмену пленными. Всего в списках 20 фамилий, из них двое военнослужащих ВСУ.
Из ОРДО освобождены:
- Алакоз Александр (гражданский);
- Гриненко Николай (военный) — боец 79-й десантно-штурмовой бригады, в плену находился с 23 января 2019 года;
- Илюхин Николай (гражданский);
- Карась Владимир (правоохранитель);
- Костев Евгений (гражданский);
- Помеляйко Александр (гражданский);
- Садовский Александр (гражданский);
- Сирык Вадим (гражданский);
- Шайдов Виктор (военный) — боец 53-й отдельной механизированной бригады, в плен попал 22 мая 2019 года.
Из ОРЛО освобождены:
- Желдак Виталий (гражданский) — удерживался в колонии в Славяносербске;
- Можаев Валентин (гражданский);
- Мироныч Сергей (гражданский);
- Полозов Николай (гражданский);
- Попова Алевтина (гражданская) — в 2018 году оккупанты вынесли приговор как «изменнице родины» и держали в колонии в Луганске;
- Русинов Сергей (гражданский) — осужден оккупантами в 2018 году за поддержку Украины в соцсетях и критику незаконных вооруженных формирований «ЛНР»;
- Сливка Иван (гражданский);
- Сливка Александр (гражданский);
- Табачный Александр (гражданский) — инвалид и ветеран МВД Украины, с 2019 года удерживался в Луганском СИЗО;
- Штиль Александр (гражданский);
- Яковенко Александр (гражданский).
Напомним, в рамках обмена в Донецк украинская сторона передала 10 человек (11-й от обмена отказался), в Луганск — восемь, но четверо отказались ехать на оккупированные территории.
Фото Офис президента
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