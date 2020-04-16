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Певица поделилась рецептами, как украсить праздничный стол
Популярная певица Тина Кароль, которую «поженили» с Даном Баланом на шоу «Голос країни», с сыном Вениамином проводят время на карантине в загородном доме. Вместе они готовятся встретить светлый праздник Пасхи. Тина рассказала, как они будут отмечать и поделилась рецептами, как украсить стол своими руками. Вместе с Веней она провела мастер-класс по созданию праздничного декора в прямом эфире 1+1.
Она показала, как из скорлупы яйца сделать свечку, красиво сервировать стол и украсить пасхальную корзину.
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