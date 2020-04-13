Шоу-бизнес

Свадебная песня для Тины Кароль и Дана Балана: чем закончились «нокауты» на «Голосі країни-10»

В эфире «1+1» вышел заключительный эпизод этапа «нокаутов» юбилейного сезона вокального шоу «Голос країни». По результатам прошлых выпусков, уже известны имена участников, которые продолжат бороться за победу в командах MОNATIKа, Дана Балана и ПТП с NK. Последними за участие в следующем этапе шоу соревновались подопечные Тины Кароль.

Открыл эфир поющий фермер Артем Семенов — один из самых ярких участников команды Тины Кароль. Парень признается, проект уже изменил его жизнь, и он решительно настроен побеждать и дальше.

— «Голос країни» дал мне уверенность, — сказал Артем. — Долгое время меня не было экране, и тут такое феерическое возвращение. Участие в проекте изменило мою жизнь, после такого громкого возвращения меня уже не так просто подвинуть с этой сцены.

Парень вышел на главную вокальную сцену страны с легендарным хитом Rummstein — «Du Hast».

Яркое исполнение вызвало восторг зала.

— У меня шок, — воскликнул Дима Монатик. — Это первое кресло в команде Тины!

— Низкий тебе поклон, — сказала Тина Кароль, отправляя Артема на первое место.

Анна Трубецкая — фанатка Тины Кароль.

— Не могла даже мечтать о том, чтобы работать с Тиной, — призналась девушка. — Я не пришла сюда дружить, я хочу победить в проекте.

Анна вышла на сцену с хитом Земфиры «Небо Лондона».

Зал скандировал «Молодец!», в Тина во время песни крепко держала Дана Балана за руку.

— Это фантастика! — воскликнул Потап.

— Это был музыкальный оргазм, — восхищалась Настя Каменских.

— Твоя партитура была идеальной, — сказала Тина Кароль и отправила Анну на первое место, подвинув Артема на второе.

— Наконец мы нашли саундтрек наших с Даном отношений, — неожиданно призналась Тина Кароль.

Виталий Окс — борец против булинга и один из самых популярных участников.

— Именно на «Голосе» я понял, что чего-то стою, — признался Виталий. — В этом сезоне должна победить современная музыка.

Виталий исполнил хит MARUV «Siren song».

— Вы должны быть в прямых эфирах! — заключила Настя Каменских.

— Ты мой красавчик, — сказала Тина Кароль, отдавая Виталию третье место. — Ты справился, хотя немного перенервничал.

Юрий Самовилов — сценарист проекта «Голос країни».

— Ради «Голоса» я оставил свою любимую работу, — признался Юрий. — Теперь этот проект — вся моя жизнь.

Хит «Dragostea din tei» Тина посвятила Дану Балану.

— Я слышал свою песню на всех языках мира, — признал Дан Балан. — Но вы дали ей новые краски. У тебя большой потенциал.

Тина Кароль сказала, что больше всего Юра мечтал исполнить на «Голосе» свою песню.

— Давайте дадим ему шанс, — попросила Тина.

Бывший сценарист исполнил свою песню «Гармати», не сдержав в финале слез.

— Это было одно из лучших выступлений, — признал Дан Балан. — Ты — настоящий артист.

Тина Кароль отдала Юрию третье место, подвинув Виталия на четвертое.

— Теперь каждый сам за себя, — сказала Тина, напутствуя участников.

Дарья Полоротова — 17-летняя поклонница Тины Кароль.

— Мне хочется доносить свои эмоции и чувства до зрителей, — сказала девушка, выходя на сцену.

Даша исполнила хит Тины Кароль «Безодня» и тренер не сдержала слез.

— Сильнейшая команда у Тины, — признал Дима Монатик.

— Это фантастическое выступление, — сказал Потап.

— Ты была нежной и трогательной, — решила Тина Кароль и отправила Дарью на первое место.

Виталий Окс пересел на скамью запасных.

Марко Квитка — бэк-вокалист певца Константина. Парня Тина «украла» из команды Димы Монатика.

— Только на этом проекте я могу реализоваться, как артист, — сказал Марко. — Я готов бороться дальше.

Марко вышел на сцену проекта с хитом «Halo».

— В твоем голосе была надежда, — сказала Тина Кароль. — Но я могу посадить на эти стулья только тех, кто выбрал меня. Хочу, чтобы ты занимался своими песнями.

Марко занял место на скамье запасных.

Ульяна Горбачевская — исследовательница аутентичных украинских песен.

— Я чувствую в себе силу бороться, — призналась Ульяна. — Песня, которая будет звучать в моем исполнении — мировой хит, но я спою ее так, как это делали наши бабушки — в народной манере. Я хочу совершить переворот в сознании украинцев и победить на «Голосі країни» с аутентичной архаичной песней — для этого я приложу максимум усилий.

На этапе «нокаутов» она впервые спела на английском языке — на сцене Ульяна исполнила песню Hans Zimmer & Lisa Gerrard — «How we are free».

— Вы меня околдовали, — сказал Дан Балан. — Вы артист-самородок.

— Ульяна выше, чем этот проект, — признала Тина Кароль. — Я не могу отдать вас под «каток» конкурса. Ваш ждет большой оркестр.

Ульяна заняла скамью запасных.

На сцену «Голоса країни» вышла Ольга Мельник — девушка, которая смогла поразить своим сильным голосом всех тренеров проекта, став рекордсменкой по количеству просмотров на YouTube. Ее выступление со слепых прослушиваний на официальной странице проекта в YouTube собрало почти 3 млн просмотров.

— В десятом сезоне вокального шоу я представляю тех исполнителей, которые знают, чего хотят, — заявила Ольга. — Я хочу, чтобы обо мне узнали больше людей, чтобы они видели себя во мне, чтобы понимали — в жизни возможно все. Я хочу победить и верю, что смогу.

Ольга спела на сцене «Голоса» хит «Human».

— Это лучшее выступление за сегодня, — сказал Дан Балан.

— Это первое место! — уверен Потап.

Тина Кароль отдала Ольге первое место. Юрий Самовилов перешел на скамью запасных.

Среди участников команды Тины Кароль — звезда «Танців з зірками», ведущий программы «Одруження наосліп» Даниель Салем. Своим выступлением он закрыл «нокауты» юбилейного сезона.

На проект ведущий пришел ради своей дочери.

— Я пример для своей дочери, поэтому уровень ответственности возрастает, — сказал Салем. — Надо учить своих детей, никогда не поздно бороться, нет ничего невозможного.

На сцене Даниель исполнил песню «Я солдат» группы 5NIZZA.

— «Голос» — формат соединяющий вокальные данные и перфоманс, — сказала Тина Кароль. — Я хочу, чтобы ты шел со мной дальше.

Артем Семенов занял скамью запасных.

— Для меня стало огромной неожиданностью то, что я прошел в следующий этап, — признался «ФАКТАМ» Даниель Салем. — Все ребята из моей команды невероятно сильные и талантливые, и достойные победы. Для меня шоу «Голос країни» не только про вокал, но и про то, какие истории артист рассказывает со цены, чем может поделиться со зрителями. Мое участие в проекте подтверждает, что человеку всегда есть, что сказать, и не важно на какой сцене он стоит- на вокальной, танцевальной или актерской. «Голос країни» — это исполнение детской мечты, и еще раз подтверждение того, что не нужно бояться, сомневаться в себе. А если очень страшно, то нужно просто взять и сделать это настолько хорошо, насколько способен.

Воспользовавшись новыми правилась проекта, Потап и Настя Каменских «украли» со скамьи запасных Виталия Окса. А Дима Монатик — Юрия Самовилова.

В команду Тины Кароль вошли: Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниель Салем и Роман Сасанчин, которого Тина Кароль «украла» из команды Дана Балана.

В финале эфира на сцену «Голоса» неожиданно вышла певица — ею оказалась мама Дана Балана Людмила Балан.

— Я приехала поддержать команду сына, — призналась Людмила, обнимая Дана и, обратившись к Тине, добавила: — Ты такая красивая!

— Вы врите в любовь между Даном и Тиной? — неожиданно спросила у гостьи Катя Осадчая.

— У нас с Даном вкусы одинаковые, — загадочно ответила Людмила. — Знаю, что Дан всегда слушает свое сердце, но на всякий случай я приготовила им свадебную песню.

Под песню «Горіла сосна палала» на сцену вышли тренеры проекта, устроив яркое выступление.

Напомним, прямые эфиры шоу «Голос країни» перенесли в связи с карантином.

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