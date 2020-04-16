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Тает во рту: оригинальный рецепт постного «Наполеона» (фото)
Популярный украинский телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов, который ранее поделился простым рецептом постных тефтелей из овсянки, продолжает во время карантина радовать своих подписчиков в социальных сетях уникальными рецептами. Алексей признается, что придерживается поста, но иногда, учитывая карантин, делает поблажки, особенно в знаменательные для него дни.
— Знаю, что диетологи сейчас не рекомендуют придерживаться строгого поста, — признался «ФАКТАМ» ведущий канала «Украина». - Наш организм и так находится в состоянии стресса, поэтому нуждается в заботе и маленьких радостях. Я, например, не могу себе отказать в сладком — тем более что сейчас есть множество способов и его сделать не таким уж и вредным. Я обожаю натуральное желе, а в особые дни балую себя более сложной выпечкой. Вот, в честь восьмилетия моего ток-шоу «Говорить Україна» впервые приготовил постный «Наполеон»! Кстати, по вкусу он ничем не уступает своему более жирному «собрату», а во рту просто тает!
Постный «Наполеон»
Ингредиенты:
Мука — 4,5 стакана
Растительное масло (рафинированное) — 1 стакан
Газированная вода — 1 стакан
Соль ½ чайной ложки
Лимонная кислота — ¼ чайной ложки
Для крема:
Миндаль — 170 граммов
Сахар — 2 стакана
Манная крупа — 250 граммов
Вода — 1,5 литра
Лимон — 2 небольших
Ванильный сахар — 2 пакетика
Приготовление:
Муку просеять, добавить масло, воду, смешанную с лимонной кислотой, и соль. Замесить тесто. Поставить в холодильник на полчаса. Поделить тесто на 12 частей и тонко раскатать — тесто очень послушное. Размер коржа — 30×30. Остальное тесто во время раскатки держать в холодильнике. Коржи на противень перекладывать скалкой, выпекать минуты 3−4 до золотистого цвета.
Миндаль смолоть в блендере, добавить сахар. Воду вскипятить, добавить миндаль с сахаром, довести до кипения, всыпать тоненькой струйкой манку и варить до загустения. Затем охладить. С лимона теркой стереть цедру, из мякоти вынуть семечки, смолоть в блендере вместе с цедрой. Смешать с заварным кремом и взбить.
Намазывать кремом каждый корж, плотно прижимая их друг к другу. На верхний — поставить гнет и отправить торт на час в холодильник для пропитки. После достать из холодильника и украсить оставшимся кремом.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» лидер группы «ТІК» рассказал о своем режиме на карантине, необычной диете и поделился рецептом любимого пасхального кулича.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!