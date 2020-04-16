- 16:10 СМИ написали о следе группы Богдана-Ваврыша в скандале вокруг Поворозника
- 15:58 В Раде приняли план борьбы с многотысячными поправками в законы: что решили
- 15:38 В России 14-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу
- 15:35 В Украине ужесточают контроль над онлайн-платежами: что важно знать
- 15:34 В наиболее пострадавшем от коронавируса районе Италии произошло землетрясение
- 15:30 Киев и пригороды накрыла пылевая буря
- 15:23 Украинские школьники могут остаться без последних звонков и выпускных из-за карантина
- 15:16 Назревает скандал: в Коростене обнародовали список улиц, на которых зафиксированы случаи коронавируса
- 15:00 Почему важно первое предложение в тексте: пишем эссе правильно
- 14:56 Певица поделилась рецептами, как украсить праздничный стол
- 14:56 На въездах в Киеве образовались пробки: что происходит на КПП
- 14:33 Жили в зарослях: в лесу на Херсонщине обнаружили женщину с новорожденной девочкой
Назревает скандал: в Коростене обнародовали список улиц, на которых зафиксированы случаи коронавируса
В Житомирской области, где по состоянию на 16 апреля подтверждены 162 случая COVID-19, создали интерактивную карту, на которой указана информация о распространении коронавирусной инфекции в населенных пунктах, в том числе и улицы, где живут заболевшие люди.
Тем временем список улиц (всего 27), в частности, продублировали на страничке Отдела охраны здоровья исполкома Коростеньского горсовета. И нарвались на критику.
«А вы не слышали рекомендации ВОЗ о том, что не следует публиковать списки улиц, домов и так далее, чтобы не создавать панику», — поинтересовалась одна из интернет-пользователей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», городской совет Коростеня решил на время карантина запретить продажу алкоголя в ночное время — с 19:00 до 8:00.
Иллюстративное фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...