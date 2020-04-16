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Общество и люди

Назревает скандал: в Коростене обнародовали список улиц, на которых зафиксированы случаи коронавируса

15:16 16 апреля 2020 390
Дезинфекция домов
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Житомирской области, где по состоянию на 16 апреля подтверждены 162 случая COVID-19, создали интерактивную карту, на которой указана информация о распространении коронавирусной инфекции в населенных пунктах, в том числе и улицы, где живут заболевшие люди.

Тем временем список улиц (всего 27), в частности, продублировали на страничке Отдела охраны здоровья исполкома Коростеньского горсовета. И нарвались на критику.

«А вы не слышали рекомендации ВОЗ о том, что не следует публиковать списки улиц, домов и так далее, чтобы не создавать панику», — поинтересовалась одна из интернет-пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», городской совет Коростеня решил на время карантина запретить продажу алкоголя в ночное время — с 19:00 до 8:00.

Иллюстративное фото.

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