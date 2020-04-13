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Чтоб карантин медом не казался: в магазинах Коростеня ограничивают продажу спиртного

20:19 13 апреля 2020 47
Чтоб карантин медом не казался: на магазинах Коростеня ограничивают продажу спиртного
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Житомирщине городской совет Коростеня решил на время карантина запретить продажу алкоголя в ночное время — с 19:00 до 8:00.

С соответствующим решением горожан ознакомила пресс-служба городского совета, ссылаясь на распоряжение регионального руководителя штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Одновременно под запретом в городе оказалось проведение всех массовых религиозных мероприятий.

Напомним, Житомирская область стала первым регионом Украины, где была зафиксирована смерть от коронавируса, а Коростень попал в сводки новостей после того, как два местных пранкера прикинулись больными COVID-19.

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