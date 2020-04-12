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Украина

Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом

9:51 12 апреля 2020 387
Смог
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Столица Украины 10 апреля оказалась городом с самым высоким уровнем загрязнения — 159 единиц. Так, согласно рейтингу компании IQ Air Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.

На сайте компании IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу, ведется постоянный мониторинг качества воздуха. Если посмотреть на рейтинг загрязненных городов мира, то по состоянию на утро 10 апреля Киев оказался городом с самым высоким уровнем загрязнения — 159 единиц.

Ближайшие «соперники» украинской столицы — Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).

Отметим, что нынешняя ситуация Киева связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни из-за многочисленных пожаров в Киевской области. Наиболее масштабным пожаром является возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как писали «ФАКТЫ», тушение пожара под Чернобылем продолжается. Горят отдельные участки на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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