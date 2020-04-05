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Смог над Киевом будет висеть несколько дней, — ГСЧС
Задымление воздуха в Киеве связано с антициклоном, высоким давлением, слабым ветром и повышением температуры в приземном слое. Оно продлится ближайшие несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней», — сообщили в ведомстве.
В то же время Киевская городская государственная администрация сообщила, что сильное загрязнение воздуха в Киеве связано с пожарами. Так, замеры лаборатории показали превышение продуктов горения по всей территории столицы, что является результатом большого количества пожаров в экосистемах Киева и области.
«За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га», — отмечает пресс-служба КГГА.
Смогом охвачена не только столица, но и ее пригороды. В сети опубликовали видео задымленного Ирпеня с высоты птичьего полета.
Как писали «ФАКТЫ», 5 апреля утром воздух в центре Киева был испорчен черным дымом из-за пожара. Так, 5 апреля произошло возгорание электрических кабелей в подземных переходах на Крещатике.
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