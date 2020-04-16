Происшествия

На Тернопольщине полиция доставила продукты мужчине на самоизоляции, которому отказались помочь соседи

Житель райцентра Бережаны обратился к полицейским за помощью, так как он находится на самоизоляции и не может приобрести продукты.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области, мужчина находится на самоизоляции, поэтому у него нет возможности самостоятельно приобрести продукты питания.

Мужчина недавно вернулся из-за границы. Режима самоизоляции он не нарушает, но проживает сам, поэтому закупить для него продукты питания некому. Он отметил, что просил помочь соседей, но те отказались.

Сотрудники полиции закупили необходимые продукты и привезли на дом. Они также предоставили ему координаты благотворительных и волонтерских организаций, помогающих людям на карантине.

Ранее сообщалось, что более половины заразившихся коронавирусом не имеют симптомов.

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