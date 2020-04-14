Суд в Украине наказал нарушителя самоизоляции

Общество и люди

В Львовской области, где по состоянию на утро 14 апреля было зафиксировано 136 подтвержденных случаев COVID-19, суд впервые наказал местного жителя за нарушение условий самоизоляции.

Как сообщает zaxid.net, такое решение принял Дрогобычский районный суд, обязав 39-летнего мужчину заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Дело в том, что еще 22 марта местный житель Иван Д. вернулся из-за границы и подписал согласие на добровольную самоизоляцию — оставаться дома в течение 14 дней и ни с кем не контактировать. Однако уже на второй день карантина мужчина ушел из дому, что зафиксировали полицейские, которые и составили протокол.

Эксклюзивный материал с разъяснениями адвоката о том, что запретили делать на карантине и за что человеку могут выписать штраф, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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