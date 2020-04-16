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Побудет под арестом: суд определил меру пресечения для Черновол
Печерский районный суд Киева отправил бывшего народного депутата Татьяну Черновол под домашний арест до 8 июня с обязательством ношения электронного браслета слежения. Как сообщали «ФАКТЫ», ее подозревают в поджоге офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года, в результате чего погиб сотрудник офиса.
Как сообщает РБК-Украина, Черновол обязана являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронный браслет.
При этом представители обвинения просили для экс-нардепа домашний арест.
Напомним, 10 апреля в доме Черновол прошли обыски, по итогам которых полиция изъяла некие «вещественные доказательства» причастности подозреваемой к преступлению,
На проведение следственных действий резко отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков, который нелицеприятно высказался в адрес и.о. директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!