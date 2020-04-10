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«Дела нет, есть только жажда мести»: Аваков послал «к черту» руководителя ГБР из-за Черновол

19:54 10 апреля 2020 339
Арсен Аваков
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Министр внутренних дел Арсен Аваков резко высказался по поводу обысков, которые Государственное бюро расследований провело у бывшего нардепа Татьяны Черновол.

При этом Аваков в своем Facebook называет Александра Бабикова, первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова «Бибиковым».

«Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол — личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!» — написал министр.

Он вспомнил заслуги Татьяны Черновол, которая была на Майдане, а затем и на передовой.

«Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 — я такой же как Таня — приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше подите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!», — завершил свой пост Аваков.

В Государственном бюро расследований прокомментировали заявление Арсена Авакова.

«ГБР находится вне политики», — такой ответ дали агентству «Интерфакс-Украина».

В Бюро отметили: «Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решение, учитывая собранные доказательства и обстоятельства дела».

Ранее сообщалось, что Бабиков защищал Януковича по делам Майдана.

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«Дела нет, есть только жажда мести»: Аваков послал «к черту» руководителя ГБР из-за Черновол

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