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УЕФА вспомнил легендарные голы Шевченко за «Динамо» в Лиге чемпионов (видео)
Официальный Twitter УЕФА во время вынужденной паузы в соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса, вспомнил блестящие голы легендарного форварда киевского «Динамо» Андрея Шевченко в Лиге чемпионов. В видеоподборку вошли мячи, забитые обладателем «Золотого мяча» в ворота «Арсенала», «Баварии», «Реала», «Ньюкасла» и миланского «Интера».
@DynamoKyiv #ThrowbackThursday | @jksheva7 pic.twitter.com/hakRSX63pj— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 16, 2020
Отметим, что в списке лучших бомбардиров в истории еврокубков экс-нападающий «Динамо», «Милана» и «Челси» с 67 мячами занимает пятое место, уступая только поляку Роберту Левандовски (71), испанцу Раулю Гонсалесу (77), аргентинцу Лионелю Месси (117) и португальцу Криштиану Роналду (131).
Кроме того, нынешний главный тренер сборной Украины, 59 раз поразивший ворота соперников, удерживает седьмую позицию в бомбардирском рейтинге Лиги чемпионов (с учетом квалификации).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко прокомментировал отмену Евро-2020 и ситуацию с коронавирусом.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!